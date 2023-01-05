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Яркие традиции: богослов рассказал, как отмечают Рождество в России и других странах

Игорь Синельников

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Общество
Яркие традиции: богослов рассказал, как отмечают Рождество в России и других странах
Фото: shutterstock

Традиции празднования Рождества Христова в разных странах отличаются. В некоторых государствах этот праздник важнее Нового года. О том, как именно отмечают Рождество в мире, «Вечерней Москве» рассказал ректор Славяно-греко-латинской академии Сергей Храмешин.

Традиции Рождества в России

По его словам, большинство новогодних традиций в христианских странах заимствованы из обычаев празднования Рождества Христова.

— Яркий пример — украшенная елка как символ того, что в день рождения Христа она зацвела. Тем более что Новый год как бы находится посередине католической и православной дат празднования Рождества, — пояснил собеседник «ВМ».

Говоря о праздновании Рождества в разных христианских странах — там оно отмечается гораздо более торжественно. В России же, по мнению богослова, Рождество Христово — один из двух «новогодних праздников».

— Отчасти может показаться, что это два полярных праздника — один телесный, а второй духовный. Но, пожалуй, это повод сравнить их и выбрать для себя основной. Может быть, отдать дань вниманию к близким людям, тем, кого любишь, на Новый год. А день Рождества Христова посвятить Богу: сходить в храм, попросить прощения за прошедший года у Бога, поблагодарить его за него и, конечно же, получить благословение на следующий. Как говорится, Кесарю — кесарево, Богу — богово, новогоднее — людям, рождественское — Богу, — рассказал Храмешин.

Яркие традиции: богослов рассказал, как отмечают Рождество в России и других странах Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Перед Рождеством (фактически еще перед Новым годом) в России улицы украшают в новогодние и рождественские «наряды», устраиваются ярмарки и рождественские базары. Возле храмов сооружаются вертепы из еловых ветвей, внутри которых ставятся фигурки Святого Семейства, ангелов, волхвов и животных — тех, кто был рядом с Богомладенцем в момент его рождения.

Есть и другие традиции празднования Рождества Христова в России, рассказал Храмешин:

— Возрождаются традиции колядок, когда дети или люди ходят друг ко другу с исполнением прославляющих Христа песнопений, пожеланием добра и счастья, при этом обмениваясь подарками и угощениями. В любом случае это удобный повод сходить в гости, оказать внимание близким или сотворить дела милосердия в течение всего периода после Рождества до 19 января (Крещенского сочельника), который называется Святками. Перед Рождеством у православных христиан установлен пост, в который они не вкушают молоко и мясо.

В канун Рождества, который называется сочельником, верующие стараются воздерживаться от употребления пищи «до первой звезды», когда принято есть так называемое сочиво — вареную пшеницу или рис с медом, пояснил собеседник «ВМ».

Торжественное богослужение на Рождество в храмах совершается в полночь с 6 на 7 января. В Москве в храме Христа Спасителя традиционно оно совершается Патриархом Московским и Всея Руси Кириллом.

Традиции Рождества в Германии

Подготовка к Рождеству в Германии начинается в конце ноября:

— В домах ставится рождественский венок с четырьмя свечами, которые зажигаются еженедельно по одной по мере приближения к празднику. Обращает на себя внимание немецкая традиция детского рождественского календаря, который представляет собой коробку с 25 окошками, каждый новый день которого приветствует ребенка маленьким сюрпризом. А для взрослых такой календарь сопровождают репродукции известных картин, цитат из Библии, может быть, шуток и других неожиданных приятностей, — рассказал богослов.

Яркие традиции: богослов рассказал, как отмечают Рождество в России и других странах Фото: shutterstock

Оформлению улиц и площадей в Германии в рождественских символах, как и в целом в Европе, уделяется особое внимание. Так красиво города в другое время года здесь не выглядят, уверен собеседник «ВМ».

В Германии есть ряд рождественских традиций, связанных с кулинарией:

— Сопровождающими праздник лакомствами в Германии являются пряники и штоллены. Начиненные пряностями, орехами и изюмом сладкий хлеб особой формы напоминает немцам о запеленутом младенце Христе. Рождественский стол немцев сопровождается фаршированным гусем или запеченным карпом, а также свининой с квашенной капустой.

Дед Мороз по-немецки — Вайнахтсман, что в переводе означает «Рождественский Дед». Считается, что оставленные под елкой подарки он приносит через дымоход. Но сегодня эстафету этого Деда все чаще в Германии принимает Санта-Николаус, уточнил собеседник «ВМ».

Традиции Рождества в Швеции

В стране Пеппи Длинного Чулка и Астрид Линдгрен Рождество — сугубо семейный, спокойный праздник без шумных вечеринок с друзьями в баре.

— Туристу в рождественском Стокгольме может быть не так весело, поскольку все кафе и увеселительные заведения окажутся закрыты, а улицы будут пустовать. При этом Новый год шведы вообще почти не отмечают. Хотя, если бы кому-то удалось посетить рождественский ужин у шведов, его бы ждали жареная индейка, свиной окорок, несколько видов селедки в различных маринадах, лосось и сосиски «Принскорв», — рассказал богослов.

Накануне Рождества шведы пьют приготовленный по особому рецепту газированный напиток юлмуст, превосходящий здесь по популярности кока-колу.

Вместо Деда Мороза в Швеции — гном Томтен.

Яркие традиции: богослов рассказал, как отмечают Рождество в России и других странах Фото: public domain

— Томтен — низкорослый толстяк в красном костюме с бородой, который приносит подарки также под елку. Снегурочки, как и Санте, гному не положено, впрочем, так же, как и коней или снеговиков, — отметил Храмешин.

Особенностью шведской традиции празднования Рождества является просмотр детьми накануне Рождества в три часа дня диснеевских «Утиных историй». После этого дети получают подарки.

Есть в Швеции и другие рождественские традиции:

— На Рождество шведы ставят, как правило, живые елки, никаких «дождиков» или цветных лампочек не допускается — это считается дурным тоном. Допускаются на елке небольшое количество однотонных лампочек или игрушек. Конечно, шведы на Рождество поют свои рождественские песни, которые они знают наизусть с детства, — про праздник, зиму или чудеса, — пояснил богослов.

Традиции Рождества в Египте

Как и в России, копты (египетские христиане) собираются в ночь с 6 на 7 января в храме.

— Коптское богослужение — это не просто песнопения, но еще и танцы. Кто-то молится, кто-то громко общается, кто-то поздравляет друг друга — атмосфера всеобщей радости сопровождает это многочленное собрание. Для русских это может быть очень экзотично, но, если кто-то оказался на Рождество в Египте, стоит посетить. Вам точно будут там рады и будут угощать различными сладостями незнакомые люди, — уверен Храмешин.

Традиции Рождества в Великобритании

Рождество в Великобритании является семейным праздником, отметил богослов.

— Обязательным атрибутом предрождественского оформления английского дома является носок. В него и кладут различные подарки. Считается, что Рождественский Дед, посещая дома через дымовую трубу, однажды в один из дымоходов обронил несколько золотых монет в повешенный сушиться у камина носок. После этого все в Англии стали вешать на рождество чулки и носки в надежде, что и им что-нибудь в них прилетит. Дети, конечно же, верят, что их наполняет подарками Санта-Клаус, — рассказал Храмешин.

Рождественские поздравительные открытки впервые появились в Англии, где в 1843 году была напечатана первая такая открытка.

Есть в Великобритании и кулинарные традиции, связанные с Рождеством:

— Праздничный стол на Рождество в Великобритании украшают фаршированная индейка или гусь в зависимости от региона, а также обязательно плум-пудинг. В английских рождественских традициях сохранился обычай прятать в этом пудинге небольшие украшения «на счастье».

Как и в других странах Старого Света, в Великобритании наряжают елку сладостями и игрушками, отметил богослов. Кроме того, на Рождество в английских домах можно увидеть плющ, остролист и белую омелу над дверью. Главную елку Великобритании каждый год дарит в Норвегия в благодарность помощь во время Второй мировой войны.

Каждый год в Великобритании на Рождество устраиваются различные постановки:

— Наряду с колядованием в Великобритании сохранилась традиция постановки по мотивам сказок рождественских пантомим, в которых участвуют Золушка, Кот в сапогах и другие известные сказочные герои.

25 декабря англичане традиционно семьями идут в церковь, а после службы собираются за праздничным столом. Вместо новогоднего поздравления президента в 15:00 по всем телеканалам транслируется рождественское обращение монарха.

Традиции Рождества в Греции

В Греции уделяют большое значение празднованию Рождества.

— В отличие от Русской Православной Церкви, греческая церковь, за исключением Святой горы Афон, отмечает Рождество по новому стилю — 25 декабря. Рождество Христово в Греции — праздник национального масштаба. Греки во многом — очень верующий народ, поэтому часто Рождество у них начинается утренним богослужением, после которого они приходят домой и садятся за праздничный обед, — рассказал эксперт.

Обязательным аутентичным атрибутом греческого рождественского стола является выпеченный с крестом наверху и украшенный орехами «Христов хлеб».

Из-за смешения культур в Греции появились новые блюда, связанные с Рождеством:

— В настоящее время под влиянием западной христианской традиции на греческом рождественском столе можно увидеть жареную индейку. На стол также ставят рождественское печенье и гранаты.

Рождественским украшением елки или деревьев служат в том числе ленточки и колокольчики. В приморских городах популярностью пользуются деревянные кораблики.

В Греции не существует привычных в России подарков от Деда Мороза.

— Колядующие дети ходят по домам с музыкальными треугольниками. Их ждут с накрытым столом в течение всех пяти дней каникул. Но вот подарков от Деда Мороза или Санта-Клауса в Греции вы не получите, потому что там их раздает святой Василий Великий, день памяти которого отмечают на Новый год — 1 января, — рассказал Храмешин.

Традиции Рождества в Израиле и Палестине

По словам эксперта, Рождество на Святой Земле фактически празднуется два раза: первый раз католическое (25 декабря), а второй — православное (7 января). Примечательная особенность заключается в том, что люди здесь отмечают оба праздника все вместе.

Рождество в Израиле — праздник, который принято отмечать с размахом, подчеркнул богослов:

— К праздничному параду на Рождество скаутские группы арабской молодежи готовятся в течение всего года. Именно этим шествием под барабанную дробь и волынки начинается праздник. Патриаршее богослужение в храме Рождества Вифлеема начинается около часа ночи. Причем совершается две службы одновременно: одна в основном храме, а вторая — внизу, в часовне под алтарем, но там помещается не более 50 человек. Служба заканчивается около пяти часов утра.

Арабские христиане отмечают Рождество бурным весельем с салютами, народными гуляньями и шествиями, а также пиршествами на улицах и во дворах, заметил богослов.

Традиции Рождества в Грузии

В Грузии также существуют свои традиции, посвященные Рождеству, отметил собеседник «ВМ»:

— Рождественские колядки по-грузински — это Алило (от «аллилуйя») в исполнении мужского хора, который одаривают чурчхелой, фруктами и другими продуктами, в том числе сладкими. Алило — это еще и традиция большого шествия после праздничного богослужения, где вместе с детьми идут и священнослужители. Для шествия люди наряжаются в евангельских персонажей. В столице Тбилиси шествие проходит до главного собора Грузинской Церкви, где его встречает сам патриарх с подарками и сладостями.

На рождественском столе в Грузии обязательным блюдом является свинина. На десерт грузины едят чурчхелу, орехи и сухофрукты.

Перед началом рождественской трапезы грузины запускают в дом почетного гостя.

— Традиции рождественского гостеприимства в Грузии предполагают специального очень уважаемого гостя — меквле, «оставляющего след», который должен первый переступить порог дома с пожеланиями радости, счастья, здоровья, доброты и благополучия. Только после этого может быть начата рождественская трапеза, — объяснил Храмешин.

Традиции Рождества в США

В Америке Рождество является главным праздником, который для жителей страны важнее Нового года.

— Рождество в США празднуется с большим размахом. Дома и их дворы американцы украшают святящимися гирляндами, фигурками Санта-Клауса, снеговиков, оленей и других животных, — рассказал эксперт.

Главную елку Америки ставят в Вашингтоне, ее окружают деревья поменьше по числу штатов. Предпраздничные выходные по всей стране обязательно сопровождаются семейным бранчем с приглашением гостей, однако сам праздник проходит в узком кругу семьи.

Во время Рождества в Америке проходят праздничные богослужения, отметил эксперт.

— Как и раньше, традиционным рождественским атрибутом для американской семьи является посещение праздничного богослужения, на котором исполняются особые рождественские песнопения профессиональными и любительскими, взрослыми и детскими хорами, — заключил Храмешин.

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