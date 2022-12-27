«Иронию судьбы» включили в зарубежный список лучших рождественских фильмов

Кадр из фильма «Ирония судьбы, или С легким паром!»

Эксперты журнала The Hollywood Reporter составили список лучших рождественских фильмов неамериканского производства, в который включили советскую комедию режиссера Эльдара Рязанова «Ирония судьбы, или С легким паром!».

В топ также вошли такие картины, как «Счастливого Рождества», «101 Рейкьявик», «Однажды в Токио», «Черное Рождество», «Клаус», «8 женщин», «Надежда», «Манеры выживать 5+», «Девушка со спичечной фабрики», «Санта на продажу», передает «Газета.ру».

К этому Новому году телеканал ТНТ снял фильм по мотивам «Иронии судьбы, или С легким паром!», получивший название «Самоирония судьбы!». Известно, что некоторые персонажи позаимствованы из оригинальной версии. Роль Нади Шевелевой (ею была Барбара Брыльска) исполнит звезда комедии Ольга Кортункова, Ипполита сыграет певец Филипп Киркоров. Он будет купаться под душем одетый — прямо как Юрий Яковлев в канонической версии. Героев Ольги Науменко (Галя) и Андрея Мягкова (Женя Лукашин) воплотят по несколько человек. Галю сыграет телеведущая Ольга Бузова и спортсменка Ляйсан Утяшева. Сам Женя предстанет в облике Тимура Батрутдинова и Павла Воли.

В последние недели уходящего года самой обсуждаемой новинкой в мире кино стал сериал Wednesday («Уэнсдэй»). Танец главной героини обрел вирусную популярность в Сети, его повторяют как дети, так и взрослые. Но, помимо этой премьеры, были и другие кинокартины, которые запомнились зрителям. «Вечерняя Москва» поговорила с кинокритиками и собрала подборку лучших сериалов по версии экспертов кино.