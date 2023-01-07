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Более 110 тысяч учителей в Москве повысили квалификацию за 5 лет

Георгий Соланович
Город
Более 110 тысяч учителей в Москве повысили квалификацию за 5 лет
Фото: Виктор Хабаров / Вечерняя Москва

Более 110 тысяч столичных педагогов, руководителей школ и колледжей повысили квалификацию за последние пять лет. Об этом сообщили в пресс-службе мэра и правительства Москвы в субботу, 7 января.

Корпоративный университет городского образования организовал для педагогов около 900 программ и курсов переподготовки. Самыми активными слушателями стали учителя начальных классов, преподаватели русского и английского языков, литературы, математики и истории. Только в 2022 году 83 программы университета прошли более 13 тысяч педагогов.

— Чаще всего учителя и управленческие команды школ выбирают курсы повышения квалификации, связанные с педагогическим совершенствованием, цифровизацией, безопасностью, подготовкой к государственной итоговой аттестации, управлением и, конечно, воспитательной работой. Эта статистика говорит о том, что наши педагоги стремятся обеспечить успешное будущее своим ученикам, не забывая при этом о себе, — сказал заместитель главы городского департамента образования и науки Александр Тверской.

Директор университета горобразования Маргарита Русецкая отметила, что программы обучения учитывают индивидуальные профпотребности педагогов и при этом ориентированы на будущие тенденции.

В следующем году университет представит новые программы повышения квалификации и переподготовки, отмечается на официальном сайте мэра Москвы.

До этого сообщалось, что ученики столичных предпрофессиональных классов с начала года посетили более тысячи лекций, семинаров, мастер-классов и тематических экскурсий, организованных вузами-партнерами.

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