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Более 50 туристов застряли ночью в автобусе посреди трассы в Нижегородской области

Георгий Соланович
Происшествия
Более 50 туристов застряли ночью в автобусе посреди трассы в Нижегородской области
Фото: Telegram / RT на русском

Экскурсионный автобус, следовавший из Москвы в Ульяновск, застрял на трассе в Нижегородской области из-за сильных холодов. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС в субботу, 7 января.

— На место незамедлительно выехали пожарно-спасательные подразделения. По прибытии установлено, что в результате замерзания топлива экскурсионный автобус совершил аварийную остановку (маршрут следования «Москва — Ульяновск»), — говорится в сообщении.

Вскоре 58 человек, в том числе 26 детей, жители Ульяновской области были отправлены в гостиницы Арзамаса. Затем в Ульяновск для транспортировки пассажиров к месту жительства выехали два резервных автобуса, отмечается на сайте МЧС.

Видео: Telegram / RT на русском

По данным RT, автобус не смог продолжить движение из-за того, что у него замерзло топливо. Температура в Нижегородской области в момент инцидента была около минус 27 градусов. По предварительной информации, никто не пострадал.

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, что морозы до 47 градусов прогнозируются в регионах европейской части России в ближайшие несколько дней. В Якутии, Магаданской области и на Чукотке температура будет достигать минус 53 градуса.

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