Более трех тысяч человек устроилось на работу в Мосгортранс в 2022 году

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В 2022 году на работу в Мосгортранс устроилось 3,3 тысячи человек, что на 33 процента больше, чем в 2021 году. Об этом в субботу, 7 января, сообщил заместитель мэра Москвы, глава городского департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов.

— Новые сотрудники, которые не имеют водительского удостоверения для управления автобусом, проходят обучение в Корпоративном университете транспортного комплекса. За год там отучились более одной тысячи водителей. Это почти в 2,3 раза больше, чем в 2021 году, — сказал Ликсутов.

В Telegram-канале ведомства отмечается, что в 2022 году в Мосгортрансе появилась акция «Приведи друга», в рамках которой водитель получает 20 тысяч рублей, если приведет друга на работу водителем.

Кроме того, с прошлого года молодым специалистам без опыта работы после трудоустройства разово выплачивают 20 тысяч рублей.

До этого сообщалось, что в 2023–2024 годах Москва закупит около тысячи электробусов российской сборки. Они будут оборудованы электроотопителем, который будет минимально влиять на экологию.