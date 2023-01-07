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Свыше 320 тысяч раз москвичи обращались к чат-боту дептранса в 2022 году

Лейла Алиева
Город
Свыше 320 тысяч раз москвичи обращались к чат-боту дептранса в 2022 году
Фото: Depositphotos

Более 320 тысяч раз москвичи обращались за помощью к чат-боту Александре в 2022 году. Об этом в субботу, 7 января, сообщил заместитель мэра Москвы, глава городского департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов.

— С помощью чат-бота Александры сегодня можно оплатить или обжаловать штраф за безбилетный проезд, узнать, как удаленно пополнить карту «Тройка», и многое другое. В 2023 году мы продолжим расширять возможности виртуального помощника и пополнять его базу знаний, — отметил он.

Кроме того, чат-бот ответит на вопросы касаемо автовокзалов, велосипедов и самокатов, а также подскажет, куда эвакуировали автомобиль.

Также Александра поможет заказать справку о пополнении баланса «Кошелька» или покупке абонемента на «Тройку», говорится в Telegram-канале «Дептранс Москвы».

В приложении «Парковки России» также появились новые функции. Теперь на карте в реальном времени отображаются свободные электрозарядки, а для удобства пользователей в сервисе начал работу чат-бот Александра.

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