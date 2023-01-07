Физкультурно-оздоровительный комплекс с катком появится в Ростокине

Фото: mos.ru / Максим Денисов

Москва, Сельскохозяйственная улица, 26с2 Карта всех событий

В этом году в районе Ростокино начнется строительство крупного физкультурно-оздоровительного комплекса (ФОК) в рамках инновационного жилого кластера. Об этом в субботу, 7 января, сообщила председатель Москомстройинвеста Анастасия Пятова.

— Согласно планам девелопера, общая площадь объекта составит около 12,6 тысячи квадратных метров. Здесь смогут заниматься одновременно около 300 человек. А пропускная способность составит почти 12 тысяч человек в месяц с учетом зрителей, — рассказала она.

В состав комплекса войдет каток для занятий фигурным катанием и хоккеем. Кроме того, здесь построят залы большого и настольного тенниса, бассейн, залы для групповых спортивных занятий и единоборствами, а также тренажерный и фехтовальные залы.

На территории ФОК оборудуют спа-зону, душевые и раздевалки для спортсменов, разместят магазин спорттоваров, кафе, медицинский центр, подземный паркинг и многое другое. Ввести в эксплуатацию здание планируется в 2025 году, передает официальный сайт мэра Москвы.

Еще шесть физкультурно-оздоровительных комплексов общей площадью около 113 гектаров построят на севере столицы по программе комплексного развития территорий.