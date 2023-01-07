Собянин поздравил народную артистку России Гвоздикову с днем рождения

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Владимир Новиков

Мэр Москвы Сергей Собянин поздравил народную артистку России Наталью Гвоздикову с днем рождения.

— Актриса большого таланта и обаяния, вы вносите яркий вклад в развитие отечественного искусства. Фильмы с вашим участием являются особо любимой классикой нашего кино, которую смотрят и пересматривают новые поколения зрителей, созданные вами образы подкупают женственностью, душевностью и цельным характером, — говорится в поздравлении.

Гвоздикова родилась в 1948 году в городе Борзе Читинской области. В 1971 году она окончила Всесоюзный государственный институт кинематографии (ВГИК), а с 1971 по 1993 годы служила в Театре-студии киноактера.

Дебютной работой актрисы стал фильм Сергея Тарасова «Белые дюны», вышедший на экраны в 1969 году. Спустя четыре года она снялась в картине Алексея Коренева «Большая перемена», где исполнила роль Полины — невесты главного героя, учителя истории Нестора Петровича Северова.