«Тащили свиную тушу»: Медведев высказался о выборах спикера палаты представителей США

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Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев опубликовал карикатуру в связи с затянувшимися выборами спикера палаты представителей Конгресса США.

— 15 раундов: правящие партии в США выбирали не спикера палаты представителей, а тащили свиную тушу, — подписал он иллюстрацию в Telegram-канале.

На карикатуре изображены слон и осел, которые символизируют Республиканскую и Демократическую партии. Животные тащат за собой телегу, на которой сидит свинья, а на заднем фоне проиллюстрирована статуя Свободы с жестом «фейспалм».

7 января лидер республиканцев в палате представителей Конгресса США Кевин Маккарти стал ее спикером в 15-м туре голосования. Для избрания спикером палаты необходимо было набрать 218 голосов, а Маккарти получил 216.

В последний раз конгрессменам не удавалось избрать спикера с первой попытки в 1923 году. Всего же в истории США подобное было 14 раз.

Почему конгрессмены так долго не могли выбрать спикера и что было после самых продолжительных в истории США выборов спикера Конгресса — в материале «Вечерней Москвы».