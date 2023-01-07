Система теплоснабжения Москвы продолжит работать на максимуме из-за холодов

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В связи с сильными морозами столичная система теплоснабжения продолжает работать на максимальных температурных режимах. Об этом в субботу, 7 января, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

— Специалисты МОЭК, получив прогноз синоптиков, заранее скорректировали температуру в системе отопления, в настоящее время она соответствует погодным условиям и находится на максимальном значении, — рассказал он.

Изменение параметров работы теплоснабжения является сложной процедурой, которая проводится автоматически под контролем диспетчеров. Они, в свою очередь, ориентируются на показатели датчиков температуры, говорится в Telegram-канале «Городское хозяйство Москвы».

Синоптик прогностического центра «Метео-ТВ» Александр Ильин в беседе с «Вечерней Москвой» объяснил, что причиной резкого похолодания в столичном регионе является поступление в регион очередного циклона, сформировавшегося в Северной Атлантике. Именно он принесет в мегаполис морозы до минус 30 градусов.