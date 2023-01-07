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«Вы стали пылью»: Прусикина разнесли за поездку на скейте в виде креста

Лейла Алиева
Общество
«Вы стали пылью»: Прусикина разнесли за поездку на скейте в виде креста
Фото: YouTube / А поговорить? Ирина Шихман признана в РФ иноагентом

Участника группы Little Big Илью Прусикина, который уехал в США, раскритиковали в Сети за видеоролик, где он катается на скейте в виде креста.

«Так жалко на ребят смотреть. В Америке вы стали пылью, ничем», — написал один из пользователей.

Другой предположил, что членов группы через год не станет как артистов. В свою очередь православный священник, общественный деятель и психолог Андрей Лоргус отметил, что Прусикин сделал это, чтобы вызвать эмоции у определенной части своих подписчиков.

— Люди совершают разного рода эпатажные поступки, когда хотят привлечь внимание определенной части публики. Есть внимание разных групп — молодежи, людей зрелого возраста и пожилого, — добавил он.

Действия Прусикина больше напоминают поступки подростков или тех, кто «застрял» в детстве, сказал Лоргус в беседе с «360».

Прусикин в ноябре 2022 года заявил о серьезных изменениях в музыкальном коллективе. Из-за отъезда него и участницы группы Софьи Таюрской Little Big больше не сможет выступать в полном составе, а остальные члены музыкального коллектива принимать участие в деятельности группы не будут.

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