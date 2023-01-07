Россиян предупредили об изменении правил проверки водителей на алкоголь

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Правила проведения проверки водителей на алкоголь изменятся с 1 марта 2023 года и будут действовать до 1 марта 2029 года. Об этом сообщил заслуженный юрист России Иван Соловьев в субботу, 7 января.

— В целом вступающие нормы должны обеспечить более объективное рассмотрение ситуаций, в которых возникло подозрение в том, что управляющий транспортным средством гражданин находится в состоянии алкогольного опьянения, — отметил он.

Так, освидетельствование будут проводить только в присутствии двух понятых или записывать на видео. Основаниями для этого станут запах алкоголя изо рта, нарушение речи, неустойчивость тела, резкое изменение цвета лица или странное поведение.

При этом необходимо будет использовать средства измерений утвержденного типа, которые обеспечат запись результатов на бумажном носителе. Перед процедурой автовладельцу должны рассказать о порядке ее проведения, пишет агентство «Прайм».

В 2023 году в России вступит в силу ряд новых правил для разных категорий автомобилистов. Так, например, с 1 января в силу вступили новые ставки государственных пошлин. Теперь за оформление изменений в конструкцию машины необходимо будет заплатить тысячу рублей.