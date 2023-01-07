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Свыше 230 тысяч горожан участвовали в «Московском долголетии» в 2022 году

Лейла Алиева
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Свыше 230 тысяч горожан участвовали в «Московском долголетии» в 2022 году
Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Итоги работы прошедшего года подвели в проекте «Московское долголетие». Об этом сообщил заместитель главы Департамента труда и социальной защиты населения Москвы Владимир Филиппов в субботу, 7 января.

— 2022-й стал для «Московского долголетия» годом возрождения. В марте после двухлетнего перерыва состоялось одно из самых долгожданных для участников проекта событий — возобновление очных занятий, — отметил он.

На данный момент в проекте участвует свыше 230 тысяч москвичей старшего поколения, что превышает допандемийные показатели, когда на занятия приходили 215 тысяч человек.

Отличительной особенностью «Московского долголетия» является то, что занятия проводят профессиональные преподаватели. В настоящее время их более 8,3 тысячи человек, среди которых: кандидаты наук, профессиональные спортсмены, танцоры, врачи, музыканты, художники, экономисты, юристы, экскурсоводы, лингвисты, историки, литераторы, актеры, IT-специалисты, психологи и многие другие, передает официальный сайт мэра Москвы.

На конец декабря в городе открылось девять новых центров «Московского долголетия». Теперь в столице работает 71 клубное пространство.

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