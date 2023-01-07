«Изменился характер»: иммунолог допустил широкое распространение штамма «кракен» в России

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Субвариант «омикрон»-штамма COVID-19 «кракен» может широко распространиться в России в течение нескольких месяцев. Об этом сообщил кандидат медицинских наук, иммунолог Николай Крючков.

— У нас изменился характер смены доминирующих линий и подлиний. Теперь возможно большее количество разных сильных вариантов, в отличие от предшествующих линий пандемии. Возможно существование двух–трех доминирующих линий, каждая из которых доминирует в разных частях света, — отметил он.

При этом, по мнению Крючкова, «кракен» вряд ли будет доминировать во всем мире. Данный субвариант является лишь очередной сильной подлинией и не сильно отличается от предыдущих, передает «Лента.ру».

Врач-вирусолог Александр Шляпников заявил «Вечерней Москве», что «кракен» отличается высокой контагиозностью и способен вызывать тяжелые последствия после болезни.

Новый подвариант «омикрона» получил официальное называние XBB.1.5. Он возник благодаря слиянию двух фрагментов других вариантов — BA.2.10.1 и BA.2.75.

Это означает, что коронавирус сейчас развивается внутри «омикрона» и не создает новые отдельные варианты вируса, объяснил врач.