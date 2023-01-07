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К нам идет «кракен»? Чем опасен новый субвариант штамма коронавируса «омикрон»

Рафаэль Залян

Сюжеты: 

Ситуация с коронавирусом Эксклюзивы ВМ
Общество
Чем опасен новый субвариант коронавируса «кракен»
Фото: Анатолий Цымбалюк / Вечерняя Москва

Новый субвариант омикрон-штамма «кракен», выявленный американскими учеными, отличается высокой контагиозностью и способен вызывать тяжелые последствия после болезни. Об этом в беседе с «Вечерней Москвой» рассказал врач-вирусолог Александр Шляпников, комментируя новость о распространении в мире подварианта «омикрон»-штамма, который стал наиболее трансмиссивным.

Что это за субвариант

Первые случаи заражения «кракеном» были обнаружены еще в октябре прошлого года в Соединенных Штатах. Так, по данным американских исследователей, новая линия вируса является причиной более 40 процентов случаев заражения COVID-19 в США.

Новый подвариант «омикрона» получил официальное называние XBB.1.5. Он возник благодаря слиянию двух фрагментов других вариантов — BA.2.10.1 и BA.2.75.

— Абсолютно два разных штамма BA.2 «омикрон» сошлись воедино, в результате чего возник новый подвид, — уточнил Шляпников.

Это означает, что коронавирус сейчас развивается внутри «омикрона» и не создает новые отдельные варианты вируса, объяснил врач. Новые штаммы остаются по своей характеристике близки к «омикрону», их лишь отличает контагиозность. То есть каждое последующее ответвление вируса становится более заразным.

— Предложенный западными учеными вариант COVID «кракен» не стал исключением, он более трансмиссивный, то есть заразный, — подтвердил эксперт.

Симптомы

Как и иные варианты линии «омикрон»-штамма, «кракен» по симптоматике напоминает сезонные ОРВИ. Для него свойственны следующие симптомы:

  • повышение температуры до 38 градусов, иногда и выше;
  • заложенность носа;
  • насморк;
  • чихание;
  • першение в горле;
  • ломота в мышцах и суставах;
  • снижение аппетита;
  • кашель;
  • диарея;
  • слабость;
  • головные боли.

Насколько он опасен

Главная опасность нового подвида коронавируса заключает в том, что он способен уходить от иммунного ответа организма. Кроме того, он устойчив к защите, которую обеспечивает вакцина.

— Способен заразить повторно тех, кто относительно недавно болел предыдущими формами COVID-19, — рассказал Шляпников. — Его высокая способность передаваться от человека к человеку означает, что тяжелых последствий от «кракена» станет больше. Это и обострение хронических недугов, и возникновение проблем с дыхательной системой.

Проблема также заключатся в том, что возникновение вируса совпало со всплеском простудных заболеваний, что может с двойной силой ударить по организму заразившегося.

Однако, по данным американских ученых, особых отличий в степени тяжести между новым XBB.1.5 и предыдущими версиями «омикрона» пока не выявлено. Клиническая картина практически одинаковая, добавил вирусолог.

Появится ли в России

Учитывая высокую трансмиссивность и то обстоятельство, что подвариант «омикрон»-штамма «кракен» уже обнаружен в ряде стран Европы, а именно в Австрии, Бельгии, Германии, Дании Нидерландах, Франции, Испании, Италии, Исландии, Ирландии, Португалии, Чехии, и Швеции, это означает, что и в РФ он может появиться, заверил врач.

В России, по данным Роспотребнадзора, продолжает доминировать штамм омикрон из серии — BA.2 и BA.5. Пока никаких данных, которые подтвердили бы, что обновленный субвариант вируса способен вызвать тяжелое течение недуга у российских экспертов, нет, заключил Шляпников.

7 января в Роспотребнадзоре заявили об отсутствии в России нового штамма COVID-19 «кракен».

Здоровье Коронавирус Штамм «омикрон»
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