Politico: Европейцам нужно готовиться к плохим новостям из-за штамма COVID-19 «кракен»

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Европейцам нужно приготовиться к плохим новостям из-за угрозы распространения подварианта омикрон-штамма «кракен» на континенте. Об этом сообщил обозреватель издания Politico Карло Мартушелли.

— Плохая новость заключается в том, что XBB.1.5 быстро распространяется, потому что у него есть большие преимущества перед доминирующими в настоящее время омикрон-штаммами, — заявил он.

Журналист сослался на публикацию Европейского центра профилактики и контроля заболеваний, в которой сказано, что «кракен» впервые зафиксировали 22 октября 2022 года в Соединенных Штатах. Отмечается, что XBB.1.5 стал «наиболее трансмиссивным подвариантом».

— Данные, поступающие из Штатов, указывают на то, что XBB.1.5 распространяется агрессивно, причем число случаев удваивается каждые девять дней, — написал Мартушелли.

Новый штамм коронавируса, который может вытеснить «омикрон» может возникнуть случайно, вероятности его появления исключать нельзя. Об этом заявил доктор биологических наук Алексей Аграновский. По его словам, в настоящее время нет никаких оснований думать, что это непременно случится.