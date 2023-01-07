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Politico: Европейцам нужно готовиться к плохим новостям из-за штамма COVID-19 «кракен»

Юлия Курганова

Сюжет: 

Ситуация с коронавирусом
В мире
Politico: Европейцам нужно готовиться к плохим новостям из-за штамма COVID-19 «кракен»
Фото: Анатолий Цымбалюк / Вечерняя Москва

Европейцам нужно приготовиться к плохим новостям из-за угрозы распространения подварианта омикрон-штамма «кракен» на континенте. Об этом сообщил обозреватель издания Politico Карло Мартушелли.

— Плохая новость заключается в том, что XBB.1.5 быстро распространяется, потому что у него есть большие преимущества перед доминирующими в настоящее время омикрон-штаммами, — заявил он.

Журналист сослался на публикацию Европейского центра профилактики и контроля заболеваний, в которой сказано, что «кракен» впервые зафиксировали 22 октября 2022 года в Соединенных Штатах. Отмечается, что XBB.1.5 стал «наиболее трансмиссивным подвариантом».

— Данные, поступающие из Штатов, указывают на то, что XBB.1.5 распространяется агрессивно, причем число случаев удваивается каждые девять дней, — написал Мартушелли.

Новый штамм коронавируса, который может вытеснить «омикрон» может возникнуть случайно, вероятности его появления исключать нельзя. Об этом заявил доктор биологических наук Алексей Аграновский. По его словам, в настоящее время нет никаких оснований думать, что это непременно случится.

СМИ Коронавирус Европа Штамм «омикрон»
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