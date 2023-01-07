«Выжигает»: терапевт Лишин объяснил, почему нельзя сбивать температуру ниже 38 градусов

Фото: Игорь Иванко / АГН Москва

Повышение температуры тела и потоотделение помогают справиться организму с бактериями и вирусами. Однако не каждую температуру стоит терпеть, иногда организму все же требуется помощь жаропонижающих средств. Об этом в беседе с «Вечерней Москвой» предупредил врач-терапевт Виктор Лишин.

По его словам, если человек потеет при температуре до 38 градусов, это положительно влияет на процесс выздоровления.

— Повышение температуры тела — реакция на воспалительный процесс. Когда температура тела повышается и человек потеет, он выжигает все те вирусы и бактерии, которые попали в организм, — пояснил врач.

Однако терапевт отметил, что при температуре выше 38 градусов человеку все же нужна помощь медикаментов.

— После 38 градусов такой способ неэффективен, потому что организму трудно справиться с болезнью своими силами, ему требуется помощь, — подчеркнул Лишин.

А врач-терапевт Андрей Кондрахин рассказал, как восстановить организм после перенесенного заболевания. По словам медика, процесс возвращения человека в привычный ритм жизни должен быть постепенным. В случае пренебрежения такими рекомендациями человек может столкнуться с длительным упадком сил.