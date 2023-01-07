Появились уникальные кадры дуэли танков России и Украины в Донбассе

Фото: Минобороны РФ

В Донбассе произошла танковая дуэль между тремя российскими и двумя украинскими танками. Об этом сообщает РИА Новости в субботу, 7 января.

— Танковая дуэль — это очень сложно, очень опасно и, если честно, это очень страшно, ведь танковая дуэль произошла на расстоянии менее чем 500 метров. Наш экипаж танковый был более успешен здесь, поразил противника, — рассказал российский военнослужащий.

На кадрах видно, как один из трех российских танков направляется с асфальтовой дороги на проселочную и подъезжает к лесополосе. Два других отвлекают внимание украинского отряда, расположившегося на другой стороне.

До этого Минобороны показало процесс уничтожения бронетехники ВСУ высокоточными боеприпасами нового поколения. На кадрах видно, что для уничтожения объектов было совершено по одному выстрелу. Благодаря точной наводке такого количества снарядов хватило, чтобы ликвидировать бронетехнику украинской армии.