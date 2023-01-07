Ветеринары в Москве чипировали капуцина и вакцинировали енота в 2022 году

Фото: Наталия Нечаева / Вечерняя Москва

Московские врачи в 2022 году оформили документы мини-пигу, вакцинировали енота, а также чипировали капуцина и суриката. Об этом в субботу, 7 января, сообщили в пресс-службе городского комитета ветеринарии.

— Енотов, хорьков, кошек и собак в обязательном порядке надо вакцинировать против бешенства. Эту прививку в Москве можно сделать бесплатно. Для более серьезной защиты питомцам можно сделать комплексную вакцину — она защищает сразу от нескольких заболеваний, — говорится в сообщении.

Так, в Советской ветеринарной клинике трем обезьянам и сурикату поставили микрочипы. В Тушинской ветеринарной клинике оформили документы мини-пигу Брусничке, владельцы которой решили отправиться с ней в путешествие.

Среди других экзотических животных — королевский питон Анфиса и сервал, сообщает официальный сайт мэра Москвы.

Недавно на mos.ru появился спецпроект «Как стать суперхозяином», где собраны все советы и профессиональные инструкции для владельцев домашних животных. Также ресурс объединяет услуги и сервисы, в которых часто нуждаются питомцы.