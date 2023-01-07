Направлявшийся в Иран сухогруз сел на мель в Астраханской области

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Отправившийся из Астрахани в Иран сухогруз сел на мель в водах Астраханской области. Об этом в субботу, 7 января, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

— Поступило сообщение о том, что на 170,8 километре Волго-Каспийского морского судоходного канала (выход в Каспийское море) сел на мель сухогруз «Раша-1». Маршрут следования судна: порт Астрахань — порт Амирабад (Исламская Республика Иран), — говорится в сообщении.

Экипаж судна в медицинской помощи не нуждается. Продовольствия на сухогрузе хватит на 10 дней, говорится на сайте МЧС.

В декабре 2022 года стало известно, что с судна, которое село на мель на Сахалине и повалилось набок, эвакуировался экипаж. Так, 13 человек, которые находились на борту, были эвакуированы и пересели на плот.