Зеленский объявил о введении санкций против Лолиты и Киркорова

Фото: bundeskanzleramt.at

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, согласному которому против 119 российских деятелей культуры вводятся персональные санкции. Об этом стало известно в субботу, 7 января.

В список попали рэпер Баста, артисты Ирина Аллегрова, Дмитрий Билан, Михаил Галустян, Лариса Долина, Филипп Киркоров, Сергей Лазарев, Никита Михалков и Евгений Петросян.

Помимо этого, ограничительные меры введены в отношении политолога Александра Дугина, телеведущих Дмитрия Киселева и Леонида Якубовича, актеров Дмитрия Дюжева и Дмитрия Харатьяна, певцов Родиона Газманова, Владимира Преснякова, Александра Буйнова и Лолиты Милявской, пишет ТАСС.

Наконец, черный список пополнили оперная певица Анна Нетребко, главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян и украинская телеведущая Жанна Бадоева.

До этого Зеленский подписал указ о блокировке активов бывшего президента республики Виктора Януковича и российского предпринимателя Олега Дерипаски. Активы всех попавших под санкции лиц, как уточняется, были заблокированы на десять лет.