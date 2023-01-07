Ветеринар назвал причины драк хищников на цирковых аренах

Фото: Анна Малакмадзе / Вечерняя Москва

В январе в России произошло сразу два происшествия в цирках: в Сочи лев набросился на дрессировщика, а в Кисловодске тигрицы устроили жестокую драку на арене. О причинах такого поведения животных рассказал ветеринарный врач высшей квалификационной категории Михаил Шеляков.

— Часто при разборе этой ситуации получается, что сам дрессировщик нарушил все мыслимые правила техники безопасности и спровоцировал животное на такие действия. Потому что все-таки животным управляет инстинкт, — пояснил он.

При этом причин нападения может быть множество, поэтому каждый случайно необходимо рассматривать индивидуально. В случае с январскими происшествиями Шеляков отметил, что важно учитывать фактор новогодних праздников, когда представлений становится больше. Что в свою очередь увеличивает нагрузку на зверей, передает «360».

Животные могут напасть не только в цирке, но и в зоопарке. Так, в октябре львица напала на сотрудницу зоопарка в Нижегородской области. Женщину госпитализировали с множеством рвано-скальпированных ран тяжелой степени, с переломом ребер, пневмотораксом и большим количеством укусов на теле.