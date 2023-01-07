Более 12 тысяч человек остались без газа в ЛНР после взрыва на газопроводе
Около 13 тысяч абонентов остались без газа в ЛНР после взрыва на газопроводе в городе Лутугино. Об этом в субботу, 7 января, сообщили в правительстве республики.
— На данный момент, по уточненным данным, от подачи природного газа временно отключено около 13 тысяч абонентов, — говорится в сообщении.
Уточняется, что возгорание на газопроводе уже удалось ликвидировать, передает РИА Новости.
Также 4 января произошел взрыв в Мелитополе и пригороде. По предварительной информации, сработала система противовоздушной обороны. По словам председателя общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимира Рогова, взрыв был слышен в районе 23:35 по московскому времени.