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Более 12 тысяч человек остались без газа в ЛНР после взрыва на газопроводе

Лейла Алиева
Происшествия
Более 12 тысяч человек остались без газа в ЛНР после взрыва на газопроводе
Фото: Мобильный репортер / АГН Москва

Около 13 тысяч абонентов остались без газа в ЛНР после взрыва на газопроводе в городе Лутугино. Об этом в субботу, 7 января, сообщили в правительстве республики.

— На данный момент, по уточненным данным, от подачи природного газа временно отключено около 13 тысяч абонентов, — говорится в сообщении.

Уточняется, что возгорание на газопроводе уже удалось ликвидировать, передает РИА Новости.

Также 4 января произошел взрыв в Мелитополе и пригороде. По предварительной информации, сработала система противовоздушной обороны. По словам председателя общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимира Рогова, взрыв был слышен в районе 23:35 по московскому времени.

Взрывы ЛНР Газопроводы
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