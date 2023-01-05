Рогов рассказал о взрыве в Мелитополе

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Взрыв был слышен вечером в среду, 4 января, в Мелитополе и пригороде, по предварительной информации, сработала система противовоздушной обороны (ПВО). Об этом сообщил председатель общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

По его информации, взрыв был слышен в районе 23:35 по московскому времени. Он подчеркнул, что звуки связаны с работой ПВО в регионе. На своем канале в Telegram Рогов указал, что сообщит подробности инцидента позже.

В конце декабря Рогов сообщил, что перед входом в парк Горького в Мелитополе взорвалась машина. О пострадавших в результате инцидента тогда не сообщалось.

В конце ноября сотрудники ФСБ предотвратили несколько терактов в людных местах в Запорожской области. Сотрудники ведомства задержали троих украинцев, которые собирались заложить взрывное устройство на рынке в Мелитополе.

11 декабря временно исполняющий обязанности губернатора Запорожской области Евгений Балицкий сообщил, что число пострадавших при ракетном ударе из американской реактивной системы залпового огня HIMARS по Мелитополю увеличилось до 10 человек.