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Минфин США предостережет банки от слишком жесткого исполнения санкций

Лейла Алиева
В мире
Минфин США предостережет банки от слишком жесткого исполнения санкций
Фото: Unsplash

Минфин США планирует предостеречь банки от излишне жесткого выполнения санкций, из-за которых клиенты отказываются от их обслуживания. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

Согласно данным агентства, в этом году будет проведена встреча с руководителями банков, чтобы «устранить эту опасную тенденцию».

— Когда финансовые учреждения занимаются снижением рисков — неизбирательной потерей финансового доступа для целых категорий клиентов, — обычные американцы могут быть вынуждены обратиться к нерегулируемой и потенциально опасной финансовой деятельности, — отметил заместитель министра финансов по борьбе с терроризмом и финансовой разведке Брайан Нельсон.

Уже в январе он планирует провести встречи с банкирами в Сиэтле, Сан-Франциско и Сан-Диего

До этого глава Министерства финансов Соединенных Штатов Америки Джанет Йеллен заявила о существовании риска рецессий в американской экономике в следующем году, однако подчеркнула, что такого развития событий можно избежать. По ее словам, к концу следующего года в США будет наблюдаться намного более низкая инфляция, «если не произойдет непредвиденных шоков».

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