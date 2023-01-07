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Хабиб Нурмагомедов покинул ММА

Лейла Алиева
Спорт
Хабиб Нурмагомедов покинул ММА
Фото: Андрей Никеричев / АГН Москва

Экс-чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиб Нурмагомедов принял решение покинуть индустрию смешанных единоборств (ММА). Об этом в субботу, 7 января, сообщает ТАСС со ссылкой на три источника, близких к спортсмену.

— Хабиб ушел из индустрии ММА. Он больше не будет тренировать, не будет присутствовать с командой на сборах, — рассказал источник.

Такое решение было принято в связи с тем, что Нурмагомедов хочет больше времени проводить со своей семьей, передает ТАСС.

В октябре 2020 года Нурмагомедов закончил карьеру в UFC. Всего в смешанных единоборствах он одержал 29 побед, у него не было ни одного поражения.

В марте 2022 года спортсмена ввели в Зал славы UFC, где отмечены особо выдающиеся бойцы. В него включены спортсмены, которые оказали судьбоносное влияние на развитие организации. Нурмагомедов станет первым россиянином в Зале славы UFC.

До этого издание Forbes опубликовало список «50 самых успешных звезд России». На первом месте рейтинга расположился бывший чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов.

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