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Сбежавший в США Милохин вернулся в Россию ради выступления за три миллиона рублей

Юлия Курганова
Общество
Сбежавший в США Милохин вернулся в Россию ради выступления за три миллиона рублей
Фото: Youtube / ШАСТУН

Блогер Даня Милохин несколько месяцев назад уехал из РФ и улетел в Соединенные Штаты. Но выступление за три миллиона рублей заставило его вернуться на родину. Информация о возвращении знаменитости в страну в субботу, 7 января, сообщил Telegram-канал «Небожена».

Согласно его данным, Милохина заказала на корпоратив какая-то технологическая компания. Звезде и его команде заказчики оплатили перелет из Штатов и обратные билеты. Блогер выступал около 40 минут на корпоративе, за что получил три миллиона рублей.

В декабре Милохин записал песню, в которой не только нелестно высказался о работе на Первом канале, но и признался в любви фигуристке Евгении Медведевой, в паре с которой он выступал на шоу «Ледниковый период». В свою очередь спортсменка без восторга восприняла такое послание от бывшего партнера по проекту.

25 октября блогер покинул шоу «Ледниковый период». Причиной ухода с проекта, по его словам, стала общая усталость от съемок и отсутствие сил. Милохин добавил, что не видит смысла в своем дальнейшем участии в проекте.

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