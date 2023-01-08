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Ведущий Fox News Карлсон и полковник Макгрегор сообщили, что война в Мексике угрожает США

Юлия Курганова
В мире
Ведущий Fox News Карлсон и полковник Макгрегор сообщили, что война в Мексике угрожает США
Фото: Unsplash

Хаос в Мексике и на границе с ней является единственным конфликтом, который реально угрожает Соединенным Штатам. Такое мнение высказали телеведущий Такер Карлсон и бывший советник главы Пентагона Дуглас Макгрегор.

— На самом деле новая война, которая действительно затронет американцев, началась в Мексике. Мексиканские силы обороны и армия сражаются с картелем «Синалоа» из-за ареста сына «Коротышки», — сказал ведущий на канале Fox News.

Его слова поддержал полковник Макгрегор, добавив, что вместо решения вопроса с Мексикой Америка подпитывает конфликт на Украине.

— Из-за того, что очень много денег крутится в конфликте на Украине, они не видят финансовой выгоды в военных действиях в Мексике. Не стоит забывать, что Украина и Мексика примерно одинаково коррумпированы. Закрытие границы, остановка притока нелегалов и торговли людьми, преследование наркокартелей никому не принесут денег, — заявил он.

Америка и страны НАТО сообщили о намерении передать в качестве военной помощи Украине новую технику. Какое оружие планируют поставить Киеву, насколько оно опасно и чем ответит российская сторона, «Вечерней Москве» рассказал военный эксперт Василий Дандыкин.

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