Первый дом по реновации в Выхине-Жулебине передадут под заселение в ближайшее время

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Москва, улица Академика Скрябина Карта всех событий

Первый жилой дом, построенный по программе реновации в столичном районе Выхино-Жулебино, планируется передать под заселение в начале 2023 года, сообщил глава департамента градостроительной политики Москвы Сергей Левкин в воскресенье, 8 января.

Новостройка появилась на улице Академика Скрябина. По словам Левкина, введение в эксплуатацию является процедурой, завершающей строительство объекта.

— При этом здание проверяется на соответствие проекту, нормам и техническим условиям. После этого начинается процесс подготовки новостройки к передаче под заселение. Как правило, это занимает несколько месяцев, — добавил он.

Глава департамента заключил, что здание в ближайшие месяцы сможет принять около двух тысяч жильцов, передает «Москва24».

6 января стало известно, что объекты социального назначения откроются в 35 домах, построенных по реновации. Всего планируется сохранить 218 домов с авторской архитектурой. Москвичи переедут в новостройки, а здания будут перепрофилированы под социальные и административные объекты.