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Социальные объекты откроются в 35 домах с авторской архитектурой в Москве в рамках реновации

Лейла Алиева

Сюжет: 

Программа реновации жилья в Москве
Город
Социальные объекты откроются в 35 домах с авторской архитектурой в Москве в рамках реновации
Фото: Анатолий Цымбалюк / Вечерняя Москва

Объекты социального назначения откроются в 35 домах, построенных по программе реновации. Об этом в пятницу, 6 января, сообщил руководитель Департамента градостроительной политики Москвы Сергей Левкин.

— В 2022 году завершены обследования и согласованы предложения о дальнейшем функциональном назначении домов авторской архитектуры. После проведенных работ по реконструкции дома будут перепрофилированы под социальные и административные объекты, — рассказал он.

Всего планируется сохранить 218 домов с авторской архитектурой. Москвичи переедут в новостройки, а здания будут перепрофилированы под социальные и административные объекты, передает официальный сайт мэра Москвы.

Горожане, проживающие в домах авторской архитектуры, получат равнозначное жилье в современных и комфортных новостройках в своих районах.

До конца 2023 года в Москве планируется начать переселение 40 тысяч жителей в рамках программы реновации. За период с января по декабрь 2022 года в городе ввели в эксплуатацию почти 13,3 миллиона квадратных метров недвижимости, из них 6,9 миллиона «квадратов» пришлись на жилье.

Столичный департамент городского имущества в 2022 году подобрал и передал социально ориентированным организациям 124 нежилых помещения.

Жилье Сергей Левкин Москва Реновация
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