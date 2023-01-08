Электромобиль на базе УАЗ представят в Крыму в этом году

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Крымское предприятие летом текущего года представит серийную версию внедорожника УАЗ-452 «буханка» с электродвигателем. Об этом сообщил председатель ассоциации развития электромобильного транспорта «Рустрансэлектро» Михаил Демурия в воскресенье, 8 января.

— Научно-производственное предприятие «Элькафа» запустило научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы по разработке набора компонентов для переоборудования автомобилей УАЗ в электромобили. «Донором» взяли УАЗ «буханку» для переоборудования серийно выпускаемых автомобилей в электромобили. Подписано соглашение с автозаводом УАЗ, они помогают инженерным ресурсом, — пояснил Демурия.

По его словам, весной 2023 года начнутся испытания и доработки электромобиля, а летом он будет готов. Транспортное средство, продолжил он, будет сертифицировано, работы с соответствующими службами уже идут. Степень локализации ТС будет доходить до 95 процентов и выше, передает ТАСС.

В середине декабря 2022 года на заводе «Москвич» началась подготовка к сборке электромобилей. Корреспондент «Вечерней Москвы» одним из первых побывал на заводе и узнал, какие перспективы открываются у отечественного автопрома.