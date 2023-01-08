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Тренер по йоге показала помогающие работе кишечника упражнения

Георгий Соланович
Общество
Тренер по йоге показала помогающие работе кишечника упражнения
Фото: Pixabay

Тренер по йоге Татьяна Дудина показала упражнения, помогающие очистить кишечник и улучшить работу желудка.

Чтобы привести тело в порядок, необходимо выполнить четыре упражнения. В рамках первого нужно лечь на спину и дышать около трех минут так, чтобы живот выдавался вверх и в стороны. Для выполнения второго упражнения необходимо подтянуть к себе правое колено, выпрямить левую ногу и продолжать дышать животом. Затем следует опустить стопу на пол, приподнять таз, правую стопу поставить на левое колено, скрутиться и так лежать три-пять минут. Затем то же самое проделать с другой стороной тела.

Для выполнения третьего упражнения нужно сесть на подушку и перекрестить лодыжки. Затем следует делать боковые наклоны — по четыре-пять раз в каждую сторону. Четвертое упражнение — «поза ребенка», передает Пятый канал.

Многие люди хотят держать себя в форме, но зачастую им не хватает на это времени. Спортивный физиолог Никита Скрипник рассказал «Вечерней Москве», какие упражнения можно считать альтернативной заменой спортзалу.

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