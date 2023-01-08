Жители Москвы смогут пройти плановую диспансеризацию с 9 января

Фото: Анна Малакмадзе / Вечерняя Москва

Жители Москвы смогут пройти плановую диспансеризацию в городских поликлиниках с 9 января. Об этом в воскресенье, 8 января, сообщил главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению столичного департамента здравоохранения Андрей Тяжельников.

— Диспансеризация в городских поликлиниках в новом году начнется с 9 января. <...> Профилактическое обследование проводится один раз в год. Пациенты, перенесшие ковид, могут пройти углубленную диспансеризацию спустя 60 дней с момента выздоровления также с 9 января в часы работы поликлиник, — отметил он.

Тяжельников напомнил, что записаться на обследование можно в поликлинике, на mos.ru, через систему ЕМИАС, с помощью мобильного приложения «Госуслуги Москвы», по единому телефону службы записи (+7 (495) 539-30-00 или 122), а также по направлению от врача.

Специалист подчеркнул, что плановое обследование помогает выявить ранее скрытые опасные заболевания, передает агентство городских новостей «Москва».

Многие клиники предлагают пациентам пройти так называемый чек-ап — ряд обследований, направленных на выявление проблем со здоровьем. Существуют различные вариации чек-апов — от обследования конкретных органов до полного изучения всего организма. «Вечерняя Москва» разбиралась, что такое чек-апы, в чем их отличия от диспансеризации и сколько стоит такое исследование.