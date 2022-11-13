Полная проверка здоровья: что такое медицинский чек-ап и зачем он нужен

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Многие клиники предлагают пациентам пройти так называемый чек-ап — ряд обследований, направленных на выявление проблем со здоровьем. Существуют различные вариации чек-апов — от обследования конкретных органов до полного изучения всего организма. «Вечерняя Москва» разбиралась, что представляют собой чек-апы, в чем их отличия от диспансеризации и сколько стоит такое исследование.

Как диспансеризация, но более углубленно

Кандидат медицинских наук Андрей Кондрахин в разговоре с «Вечерней Москвой» отметил, что программы чек-апов отличаются в разных клиниках.

— Чек-апом называют комплекс мероприятий, направленных на поддержание здоровья и выявление различных патологических состояний. Это позволяет человеку выявить те или иные заболевания, чтобы вылечить их в ближайшее время. Не существует какого-то определенного чек-апа. Каждая организация (обычная коммерческая) разрабатывает свой лист, в который включает необходимые мероприятия. Это могут быть лабораторные, ультразвуковые и общеклинические обследования, в том числе обследования самого больного, — объяснил собеседник «ВМ».

Эксперт отметил, что чек-ап, по сути, представляет собой диспансеризацию, однако обычно носит более узкоспециализированный характер: например, пациента обследуют по части кардиологии, онкологии или гинекологии. Универсальные чек-апы, при которых обследуется организм целиком, также бывают, однако они стоят дороже, подчеркнул врач.

Специалист уверен, что проходить чек-апы периодически нужно всем людям.

— Как минимум, должна быть диспансеризация раз в год. Государство дает небольшой объем исследований, но его достаточно для выявления различных заболеваний. Либо можно пройти чек-ап, который делается с собственным лечащим врачом или врачом поликлиники. Врач может разработать дополнительную систему, по которой больной проверит дополнительно какие-то органы. Тогда это уже будет на платной основе, в поликлинике сейчас есть понятие платного приема, — объяснил специалист.

Собеседник «ВМ» отметил, что во время чек-апа человека могут обследовать согласно уставу конкретной коммерческой или государственной организации. При этом пациент имеет право сам попросить обследоваться по конкретной методике, уточнил Кондрахин.

По мнению врача, проходить чек-апы стоит даже в случае, если нет проблем со здоровьем.

— Узкоспециализированные чек-апы нужно проходить регулярно, если у человека есть проблемы в какой-то области. Хотя даже если проблем нет, раз в год все равно можно пройти, чтобы начинающиеся проблемы поймать в самом начале. А какой чек-ап будет — расширенный или узкий — неважно, но он все равно должен быть, — заключил специалист.

Сколько стоит

Медицинские организации предлагают самые разные программы чек-апов. Например, в клинике «Медси» комплексная диагностика организма стоит от 15 900 рублей. Также на сайте клиники указаны и другие виды обследований: например, стоматологический чек-ап обойдется минимум в 7900 рублей, а минимальная цена чек-апа для пациентов с когнитивными нарушениями — 27 500 рублей.

В «Инвитро» предлагаются программы чек-апов в зависимости от возраста. Мужчинам от 25 лет комплексное обследование обойдется в 35 560 рублей, а старше 50 лет — 62 965 рублей. Чем старше пациент, тем больше специалистов осмотрят его в рамках чек-апа и больше исследований будет проведено. Для женщин предусмотрены аналогичные исследования, в том числе связанные с гинекологией и беременностью. Так, комплексная программа подготовки к беременности «Будущая мама» обойдется в 9900 рублей.

Большой выбор чек-апов — в сети клиник «Атлас». Базовый мужской и женский чек-ап здесь стоит 35 000 рублей, есть программы гастроскрининга, кардиоскрининга, подготовки к операции, восстановления после коронавируса и др. Имеются премиальные программы для женщин, которые стоят 129 900 рублей (до 45 лет) и 139 900 рублей (после 45 лет).