Главное
Эксклюзивы
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Полная проверка здоровья: что такое медицинский чек-ап и зачем он нужен

Игорь Синельников

Сюжет: 

Эксклюзивы ВМ
Общество
Полная проверка здоровья: что такое медицинский чек-ап и зачем он нужен
Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Многие клиники предлагают пациентам пройти так называемый чек-ап — ряд обследований, направленных на выявление проблем со здоровьем. Существуют различные вариации чек-апов — от обследования конкретных органов до полного изучения всего организма. «Вечерняя Москва» разбиралась, что представляют собой чек-апы, в чем их отличия от диспансеризации и сколько стоит такое исследование.

Как диспансеризация, но более углубленно

Кандидат медицинских наук Андрей Кондрахин в разговоре с «Вечерней Москвой» отметил, что программы чек-апов отличаются в разных клиниках.

— Чек-апом называют комплекс мероприятий, направленных на поддержание здоровья и выявление различных патологических состояний. Это позволяет человеку выявить те или иные заболевания, чтобы вылечить их в ближайшее время. Не существует какого-то определенного чек-апа. Каждая организация (обычная коммерческая) разрабатывает свой лист, в который включает необходимые мероприятия. Это могут быть лабораторные, ультразвуковые и общеклинические обследования, в том числе обследования самого больного, — объяснил собеседник «ВМ».

Эксперт отметил, что чек-ап, по сути, представляет собой диспансеризацию, однако обычно носит более узкоспециализированный характер: например, пациента обследуют по части кардиологии, онкологии или гинекологии. Универсальные чек-апы, при которых обследуется организм целиком, также бывают, однако они стоят дороже, подчеркнул врач.

Специалист уверен, что проходить чек-апы периодически нужно всем людям.

— Как минимум, должна быть диспансеризация раз в год. Государство дает небольшой объем исследований, но его достаточно для выявления различных заболеваний. Либо можно пройти чек-ап, который делается с собственным лечащим врачом или врачом поликлиники. Врач может разработать дополнительную систему, по которой больной проверит дополнительно какие-то органы. Тогда это уже будет на платной основе, в поликлинике сейчас есть понятие платного приема, — объяснил специалист.

Собеседник «ВМ» отметил, что во время чек-апа человека могут обследовать согласно уставу конкретной коммерческой или государственной организации. При этом пациент имеет право сам попросить обследоваться по конкретной методике, уточнил Кондрахин.

По мнению врача, проходить чек-апы стоит даже в случае, если нет проблем со здоровьем.

— Узкоспециализированные чек-апы нужно проходить регулярно, если у человека есть проблемы в какой-то области. Хотя даже если проблем нет, раз в год все равно можно пройти, чтобы начинающиеся проблемы поймать в самом начале. А какой чек-ап будет — расширенный или узкий — неважно, но он все равно должен быть, — заключил специалист.

Сколько стоит

Медицинские организации предлагают самые разные программы чек-апов. Например, в клинике «Медси» комплексная диагностика организма стоит от 15 900 рублей. Также на сайте клиники указаны и другие виды обследований: например, стоматологический чек-ап обойдется минимум в 7900 рублей, а минимальная цена чек-апа для пациентов с когнитивными нарушениями — 27 500 рублей.

В «Инвитро» предлагаются программы чек-апов в зависимости от возраста. Мужчинам от 25 лет комплексное обследование обойдется в 35 560 рублей, а старше 50 лет — 62 965 рублей. Чем старше пациент, тем больше специалистов осмотрят его в рамках чек-апа и больше исследований будет проведено. Для женщин предусмотрены аналогичные исследования, в том числе связанные с гинекологией и беременностью. Так, комплексная программа подготовки к беременности «Будущая мама» обойдется в 9900 рублей.

Большой выбор чек-апов — в сети клиник «Атлас». Базовый мужской и женский чек-ап здесь стоит 35 000 рублей, есть программы гастроскрининга, кардиоскрининга, подготовки к операции, восстановления после коронавируса и др. Имеются премиальные программы для женщин, которые стоят 129 900 рублей (до 45 лет) и 139 900 рублей (после 45 лет).

Здоровье Медицина Врачи
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Путешествуем ВМесте
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Куда покатится конгресс

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Погиб отец Михаил

Никита Миронов
Никита Миронов

Премудрые пискаришки

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Выбрать лучший отдых для ребенка

Ирина Боброва
Ирина Боброва

Справедливая доплата учителям

Юлия Власова
Юлия Власова

Дворы украшены цветниками

Татьяна Еременко
Татьяна Еременко

Наше кино шагает по миру

Все мнения
О проекте