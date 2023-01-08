Причал «Стадион «Лужники» — Северный» капитально отремонтировали

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Москва, причал Лужники – Северный Карта всех событий

Сотрудники комплекса городского хозяйства Москвы завершили капитальный ремонт причала «Стадион «Лужники» — Северный». Об этом сообщил заместитель мэра столицы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков в воскресенье, 8 января.

— В 2022 году обновили причал «Стадион «Лужники» — Северный», расположенный в районе Хамовники. <...> Восстановили бетонные поверхности, отремонтировали гранитные парапеты и мощение, ступени и площадки лестничных сходов, заменили швартовые кнехты и отбойные устройства, установили новое перильное ограждение из нержавеющей стали, — приводятся слова Бирюкова в Telegram-канале Комплекса.

До этого заммэра заявил, что работы по благоустройству восьми столичных улиц в формате «От дома до дома» завершены на 80 процентов. Специалисты ведут работы на улицах Братиславская, Краснодонская, Зеленодольская, Академика Скрябина, Кастанаевская, Армавирская, а также на участках Дмитровского шоссе и Новоясеневского проспекта.

Работы в формате «От дома до дома» предусматривают благоустройство территории от фасада дома на одной стороне улицы до фасада здания на другой стороне.