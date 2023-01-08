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Жилой дом загорелся на юго-западе Москвы

Георгий Соланович
Происшествия
Жилой дом загорелся на юго-западе Москвы
Фото: Мобильный репортер / АГН Москва
улица Дмитрия Ульянова, 23к1 Карта всех событий

Жилой дом загорелся на улице Дмитрия Ульянова на юго-западе столицы. Об этом «Вечерней Москве» в воскресенье, 8 января, сообщил источник.

По данным источника, возгорание произошло на 14-м этаже дома 23к1. Из окна здания валит густой дым.

Позже стало известно, что из огня удалось спасти четверых человек. Данных о пострадавших пока нет.

До этого еще один пожар произошел в торгово-офисном центре «Никольская Плаза» в центре Москвы. Площадь возгорания составила пять квадратных метров.

Горение, как уточняется, оперативно потушили сотрудники МЧС. В результате инцидента никто не пострадал.

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