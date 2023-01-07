Пожар произошел в торгово-офисном центре «Никольская Плаза» в центре Москвы

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Москва, Никольская улица, 10 Карта всех событий

Пожар произошел в субботу, 7 января, в торгово-офисном центре «Никольская Плаза» в столице. По информации МЧС, в массажном салоне на минус первом этаже загорелось складское оборудование.

Здание находится на Никольской улице, 10. Площадь возгорания составила пять квадратных метров.

Пожар оперативно потушили сотрудники МЧС, никто не пострадал, сообщается в Telegram-канале РЕН ТВ.

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6 января на минус втором этаже одного из корпусов здания МИД России произошло возгорание в электрощите. Инцидент произошел на Смоленской-Сенной площади, дом 30, строение 2. Площадь пожара составила два квадратных метра. Открытое горение удалось ликвидировать, однако наблюдалось плотное задымление.

Еще один пожар произошел 6 января на севере Москвы, где загорелись несколько гаражей. Площадь горения составила 80 квадратных метров. Среди людей никто не пострадал, но три автомобиля оказались повреждены.