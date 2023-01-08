Прокуратура: На обнаруженных при пожаре в Москве телах трех человек найдены огнестрельные ранения

Фото: Пресс-служба Госдумы

На телах трех человек, погибших в результате пожара на юго-западе столицы, обнаружили огнестрельные ранения. Об этом в воскресенье, 8 января, сообщили в пресс-службе столичной прокуратуры.

— По предварительной информации, на телах двух мужчин и одной женщины обнаружены признаки насильственной смерти в виде огнестрельных ранений, — говорится в сообщении.

В настоящее время на месте происшествие работает Гагаринский межрайонный прокурор Роман Нефедов, который координирует деятельность правоохранительных органов, говорится в Telegram-канале надзорного ведомства.

Фото: Прокуратура Москвы

Фото: Прокуратура Москвы

Пожар, о котором идет речь, произошел в этот же день на 14-м этаже дома 23к1 на улице Дмитрия Ульянова. Из окна здания повалил густой дым, из огня удалось спасти четверых человек.

Позже стало известно, что при пожаре погибли три человека. Площадь возгорания составила 20 квадратных метров.