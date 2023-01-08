В Госдуме призвали возбудить уголовное дело в отношении Смольянинова

Фото: Youtube / Скажи Гордеевой. Катерина Гордеева признана в РФ иноагентом

В отношении актера Артура Смольянинова следует возбудить уголовное дело. Об этом заявил депутат Госдумы Султан Хамзаев в воскресенье, 8 января.

— Считаю, что этот беглый артист должен повторить путь Невзорова* с уголовным делом. У таких актеров должно быть незамедлительное аннулирование контрактов по всем государственным заказам — фильмам, — отметил он.

Хамзаев добавил, что, в свою очередь, обратится в Следственный комитет с инициативой возбудить против артиста уголовное дело, передает РИА Новости.

Поводом для этого стали слова актера о том, что он готов отправиться в зону спецоперации и воевать против России.

Смольянинов уже не в первый раз высказывается против России. Так, в декабре певица Наталья Сенчукова осудила актера, который заявил о нежелании поддерживать решения российской власти. Она добавила, что ощутила потребность в русской культуре, и поняла, что должна оставаться в России.

* Физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента.