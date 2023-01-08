Артур Смольянинов заявил о готовности воевать против России

Фото: Youtube / Скажи Гордеевой. Катерина Гордеева признана в РФ иноагентом

Актер Артур Смольянинов готов отправиться в зону спецоперации и воевать против России. Об этом он заявил в интервью для YouTube-канала Кирилла Мартынова*.

— Если бы я и пошел, то именно на стороне Украины, — сказал он.

Актер добавил, что именно так бы «защищал своих братьев» друг от друга. При этом Смольянинов пояснил, что ему все равно, что будет с Россией.

— Даже если одна область (останется — прим. «ВМ»), а все остальное превратится в радиоактивный пепел, — отметил артист.

Саксофонист, народный артист России Игорь Бутман уверен, что покинувшим Россию музыкантам найдется замена внутри страны. Сам музыкант остается жить и работать в России, поскольку хочет приносить славу родине. По его словам, сейчас на эстраде освободилось место и пространство. Бутман считает, что уехали из страны не самые талантливые люди, которые не могут найти себя в России.

Обратная позиция относительно ситуации в стране есть у музыканта и композитора Ильи Резника. Его шокировали знаменитости, которые продолжают выступать и веселиться в непростой период для России.

Многие российские артисты в этом году эмигрировали в другие страны. А те, кто остался, часто получают вопросы от публики о своих планах на переезд. Актер Сергей Астахов в начале декабря высказал свое отношение к уехавшим коллегам и рассказал, что сам думает об эмиграции.

* Признан в России СМИ-иноагентом.