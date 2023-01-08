Психолог рассказал, как войти в рабочий ритм после праздников

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По завершении праздников необходимо выделить немного времени для составления списка дел, которые остались еще с прошлого года. Об этом рассказал психолог и коуч Александр Кичаев.

— Постарайтесь выписать планы на год и максимально детализировать ближайшие дела. Это позволит нашему бессознательному уже переключиться на рабочий алгоритм — напряженный, структурированный, — пояснил он.

Таким образом, в первый рабочий день все дела не навалятся на человека сразу. Он уже будет иметь стратегию по решению тех задач, которые висят в листе ожидания.

Психолог также посоветовал сделать самое неприятное из списка дел в первые часы рабочего времени, это позволит не омрачать энергию. При этом объемные задачи лучше разбивать на мелкие части. Так лучше делать всегда, но особенно важно поступать подобным образом, когда только вливаетесь в рабочий ритм, отметил Кичаев в беседе с «360».

О том, как отвлечься от рутины и полноценно отдохнуть на праздниках, рассказала специалист Московской службы психологической помощи Екатерина Игонина.