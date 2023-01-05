Московские психологи рассказали о способах восстановления сил на новогодних праздниках

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Зимние праздники мы любим и за волшебную новогоднюю ночь, и за длинные выходные. Но всегда ли нам удается провести каникулы с удовольствием и пользой? О том, как отвлечься от рутины и полноценно отдохнуть на праздниках, рассказала специалист Московской службы психологической помощи Екатерина Игонина.

В преддверии январских праздников мы часто мечтаем, как будем гулять, встречаться с друзьями, прочтем хоть одну книгу из стопки на тумбочке, начнем ходить на фитнес, да и выспимся наконец. Но иногда планов и данных себе обещаний становится так много, что в итоге пропадает всякое желание что-то делать, а как результат – испорченное настроение. Поэтому не стоит стремиться распределить по часам все праздничные дни, лучше иметь в виду несколько общих принципов хорошего отдыха.

Отдыхайте так, как хочется

Череда визитов к родным и друзьям, посещение развлекательных мероприятий, катание на коньках и лыжах – если всего этого действительно хочется и энергии хватает на все и сразу, то прекрасно! А что если есть другое желание – вдоволь поваляться на диване и пересмотреть все сезоны любимого сериала? Или вязать с утра до вечера? Или готовить каждый день любимые блюда? Или ходить в бассейн?

— Порой мы словно автоматически следуем тому, что якобы принято, забывая о собственных интересах и предпочтениях. При этом не менее важны и желания остальных членов семьи. Например, родителям не стоит обижаться на подростков, горящих желанием присоединиться к компании сверстников. Молодожёны вполне могут домашним посиделкам предпочесть поездку с друзьями за город. Кстати, иногда и полениться бывает очень полезно – стоит позволять это как себе, так и другим, — отметила психолог.

Бывайте на свежем воздухе

Ежедневные прогулки в парке или в лесу – отличный способ отдохнуть. Созерцание природы, деревьев, неспешно падающего снега вместо дисплея телефона или монитора компьютера имеет терапевтический эффект, отлично расслабляет и снимает напряжение.

Гуляя неспешно по заснеженным дорожкам, мы тренируем мышцы всего тела, насыщаем лёгкие и все ткани организма кислородом. Можно проводить время и более активно: играть в снежки, лепить снеговика, кататься на лыжах.

Придерживайтесь границ разумного

Хотя праздники и отличаются разного рода излишествами, постараемся сохранять благоразумие. Это касается соблюдения режима дня, приближённого к привычному, умеренности в еде, алкоголе, денежных тратах.

— Чем больше мы позволяем себе слабостей – поздно ложимся спать, регулярно переедаем, не даем себе физической и интеллектуальной нагрузки, – тем сильнее напряжение на организм и тем сложнее будет вернуться к бодрости и хорошему самочувствию. Будет ошибкой все дни каникул посвятить безделью и лени. Лучше переключаться с застолья или сна на занятия физкультурой, прогулки, рисование, настольные игры или какие-нибудь приятные заботы вроде наведения порядка на полочке с косметикой. А ещё можно всей семьёй выбраться в кино или театр, — добавила специалист.

Забудьте о работе

Иногда в праздничные дни бывает трудно отвлечься от рабочих задач и мыслей о рабочих планах на год, сроках сдачи проектов. А между тем, постоянные переживания по поводу работы, как и прокручивание в голове различных стратегий, только мешают оставаться эффективным сотрудником.

Давно известно, что полноценный отдых и восстановление ресурсов повышают работоспособность, помогают легче адаптироваться к трудовым будням после выходных или отпуска. Поэтому в последний рабочий день лучше оставить мысли о сложных задачах и предстоящих поручениях. Если же поработать действительно нужно, то лучше не тянуть до последнего, омрачая праздники осознанием незаконченных дел, а постараться решить все задачи заранее. И потом со спокойной совестью целиком отдаться новогоднему настроению.