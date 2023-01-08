Актриса «Современника» Аниканова поблагодарила Эрмана за мудрость и творчество

Фото: YouTube / Телеканал ТЕАТР

Ушедший из жизни директор «Современника» Леонид Эрман был очень творческим человеком. Об этом рассказала заслуженная артистка РФ Мария Аниканова.

— Это огромная потеря не только для театра «Современник», МХТ, но и всего театрального сообщества. Для меня он был великим театральным деятелем, — отметила она.

По словам артистки, быть директором театра всегда непросто, особенно если дело касается творческого коллектива. Однако Эрман всегда справлялся, а помогала ему в разрешении трудных ситуаций его мудрость, передает «360».

Заслуженный деятель искусств России, легендарный директор «Современника» и Московского Художественного театра Леонид Эрман скончался на 96-м году жизни 8 января. Прощание с ним пройдет 10 января в 12:00 в морге МОНИКи, а поминки организует театр «Современник».