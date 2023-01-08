Главное
Эксклюзивы
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Панда Жуи из Московского зоопарка принес конфету к Диндин

Лейла Алиева
Город
Панда Жуи из Московского зоопарка принес конфету к Диндин
Фото: Софья Сандурская / АГН Москва
Москва, Центральный административный округ, Пресненский район Карта всех событий

Панда из Московского зоопарка Жуи решил подарить конфету Диндин. Об этом рассказали в пресс-службе зоосада в воскресенье, 8 января.

— В конце приема новогодних подарков Жуи принес конфету к Диндин. Точнее к дверце на ее территорию — панды все еще ждут встречи, — говорится в сообщении.

На видео, которым поделился зоопарк в своем Telegram-канале, во время ожидания панда тряс конфету, крутил игрушки, бегал и катался с горок, но постоянно возвращался на заветное место к Диндин.

Видео: Telegram / Московский зоопарк

Сегодня горожане могут увидеть в Московском зоопарке четыре вида медведей: бурого, белого, гималайского, а также больших панд. Большие панды Жуи и Диндин приехали в Московский зоопарк в 2019 году в рамках программы по сохранению, защите и исследованию этих животных. Сегодня их встретить можно в павильоне «Фауна Китая».

Весной 2021 года в зоопарке поселились белые медведи Томпа и Хатанга. Они были привезены из Якутии и Заполярья, откуда их доставили в сильно истощенном состоянии. А в сентябре прошлого года в Москве поселился белый медведь Диксон, которого нашли на одноименном острове в тяжелом состоянии.

Зоопарки Москва Животные
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Путешествуем ВМесте
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

С Рождеством Христовым!

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Падение ВВП, нефтяное эмбарго и кризис: что ждет российскую экономику в 2023 году

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Ушедший год был богат на события

Мария Насонова
Мария Насонова

Стараемся делать все идеально

Иван Кудря
Иван Кудря

Надо жить ярко, побеждать честно

Алексей Немерюк
Алексей Немерюк

Сюжет подсказала русская культура

Никита Миронов
Никита Миронов

Времена проходят, герои остаются

Все мнения
О проекте