Панда Жуи из Московского зоопарка принес конфету к Диндин

Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

Москва, Центральный административный округ, Пресненский район Карта всех событий

Панда из Московского зоопарка Жуи решил подарить конфету Диндин. Об этом рассказали в пресс-службе зоосада в воскресенье, 8 января.

— В конце приема новогодних подарков Жуи принес конфету к Диндин. Точнее к дверце на ее территорию — панды все еще ждут встречи, — говорится в сообщении.

На видео, которым поделился зоопарк в своем Telegram-канале, во время ожидания панда тряс конфету, крутил игрушки, бегал и катался с горок, но постоянно возвращался на заветное место к Диндин.

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Сегодня горожане могут увидеть в Московском зоопарке четыре вида медведей: бурого, белого, гималайского, а также больших панд. Большие панды Жуи и Диндин приехали в Московский зоопарк в 2019 году в рамках программы по сохранению, защите и исследованию этих животных. Сегодня их встретить можно в павильоне «Фауна Китая».

Весной 2021 года в зоопарке поселились белые медведи Томпа и Хатанга. Они были привезены из Якутии и Заполярья, откуда их доставили в сильно истощенном состоянии. А в сентябре прошлого года в Москве поселился белый медведь Диксон, которого нашли на одноименном острове в тяжелом состоянии.