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Жилой комплекс с детсадом и океанариумом появится в Дорогомилове до конца года

Лейла Алиева
Город
Жилой комплекс с детсадом и океанариумом появится в Дорогомилове до конца года
Фото: Пелагия Тихонова / АГН Москва
Москва, улица Братьев Фонченко Карта всех событий

Жилой комплекс с детским садом и океанариумом построят в столичном районе Дорогомилово. Об этом в воскресенье, 8 января, сообщил глава Департамента градостроительной политики Москвы Сергей Левкин

— В районе Дорогомилово построят многофункциональный жилой комплекс с детским садом и океанариумом. Планируемый срок ввода объекта — 2023 год, — рассказал он.

По словам Левкина, строительство океанариума стартовало в 2007 году и было приостановлено в 2010 из-за финансовых трудностей застройщика, в последствии компанию объявили банкротом. В 2016 году проект передали новому собственнику, а в 2020 строительство продолжилось передает агентство городских новостей «Москва».

Недавно мэр Москвы Сергей Собянин подвел итоги по строительству в столице за 2022 год. Он отметил, что за прошедший год в Москве ввели в эксплуатацию 13,3 миллиона квадратных метров недвижимости. Из них 6,9 миллиона «квадратов» являются жильем. В разных районах города также заработали 50 школ и детских садов.

Строительство Жилье Район Дорогомилово
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