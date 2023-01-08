«Принимаю поздравления»: Киркоров отреагировал на попадание в санкционный список Зеленского

Фото: Из личного архива

Российский певец Филипп Киркоров отреагировал на попадание в санкционный список президента Украины Владимира Зеленского. Свое мнение он высказал, написав пост на личной странице в социальных сетях.

— Принимаю поздравления от всех друзей и знакомых о попадании в санкционный список. История уже проходила подобных «лидеров», и в 45 году отошедших в мир иной, но встретивших своих последователей через 80 лет, — написал он.

По словам артиста, культурные произведения и песни невозможно отменить, а украинский лидер слишком сильно вошел в роль и сценарий, который ему прописывает Запад. Именно это и ведет самого Зеленского, а также страну в «пепелище», заключил Киркоров.

К публикации он прикрепил видеоролик с кадрами из клипа на саундтрек к фильму «Любовь в большом городе», в котором также снялся Зеленский и где артист дает ему подзатыльник.

Накануне украинской президент подписал указ, согласному которому против 119 российских деятелей культуры вводятся персональные санкции. В черный список попали артисты Ирина Аллегрова, Дмитрий Билан, Михаил Галустян, Лариса Долина, Филипп Киркоров, Сергей Лазаре и многие другие.