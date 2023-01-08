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Севший на мель в Астраханской области сухогруз продолжил путь
Направлявшийся из Астрахани в Иран сухогруз продолжил снялся с мели самостоятельно. Об этом в воскресенье, 8 января, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.
— В 20:05 сухогруз «Раша—1» самостоятельно снялся с мели, следует на выход из Волго-Каспийского морского судоходного канала, — говорится в сообщении.
О том, что сухогруз сел на мель в Астраханской области стало известно накануне. Инцидент произошел на 170,8 километре Волго-Каспийского морского судоходного канала (выход в Каспийское море). При этом экипаж судна в медицинской помощи не нуждался, а продовольствия на сухогрузе хватило бы на 10 дней.
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