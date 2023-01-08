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Медведев призвал действовать с предателями по законам военного времени

Егор Провоторов
Общество
Медведев призвал действовать с предателями по законам военного времени
Фото: er.ru

Заместитель главы Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что считает возможным действовать по «особым правилам военного времени» в отношении предателей, которые желают гибели своему Отечеству.

По словам российского политика, возникла дискуссия относительно того, как реагировать в подобных случаях, по закону или по справедливости. Медведев считает, что следует действовать только по закону. При этом если он не работает или не достигает цели, то нужно жить по «особым правилам военного времени».

— Вспомним опыт Великой Отечественной, да и других стран. Во времена войн всегда были такие специальные правила. И тихие группы безукоризненно незаметных людей их результативно исполняющие, — написал Медведев на своем канале в Telegram.

Накануне член Совета Федерации Сергей Цеков заявил, что у покинувших территорию России граждан следует конфисковать все имущество, что станет для них хорошим уроком. Он добавил, что изъятое имущество следует передать участникам специальной военной операции на Украине.

Дмитрий Медведев Законы предательство
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