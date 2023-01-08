Вильфанд предупредил о сильных морозах в нескольких регионах России в ближайшие дни

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Костромскую и Ярославскую области ожидают морозы до 35-40 градусов утром в понедельник и вторник, 9 и 10 января. Метели с ветром до 24-27 метров в секунду и сильные осадки прогнозируются в Кемеровской, Новосибирской и Томской областях, Алтайском крае и Республике Алтай 9 января, рассказал научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.

Специалист заявил, что такая погода «по-настоящему опасна». По его словам, температурный фон в вышеуказанных регионах будет ниже нормы на 20-22 градуса.

В Сибири и на Алтае ожидаются все виды осадков — снег, мокрый снег и дождь. Помимо этого, там будут зафиксированы метели, отложение мокрого снега, ветер до 24 метров в секунду, а на Кузбассе — до 25-27 метров в секунду. Резкое похолодание также приведет к сильнейшей гололедице, пишет ТАСС.

Накануне Вильфанд рассказал, что морозы до 47 градусов прогнозируются в регионах европейской части России в ближайшие несколько дней. В Якутии, Магаданской области и на Чукотке при этом температура будет достигать минус 53 градусов.