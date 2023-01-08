Главное
Эксклюзивы
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Вильфанд предупредил о сильных морозах в нескольких регионах России в ближайшие дни

Егор Провоторов
Общество
Вильфанд предупредил о сильных морозах в нескольких регионах России в ближайшие дни
Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Костромскую и Ярославскую области ожидают морозы до 35-40 градусов утром в понедельник и вторник, 9 и 10 января. Метели с ветром до 24-27 метров в секунду и сильные осадки прогнозируются в Кемеровской, Новосибирской и Томской областях, Алтайском крае и Республике Алтай 9 января, рассказал научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.

Специалист заявил, что такая погода «по-настоящему опасна». По его словам, температурный фон в вышеуказанных регионах будет ниже нормы на 20-22 градуса.

В Сибири и на Алтае ожидаются все виды осадков — снег, мокрый снег и дождь. Помимо этого, там будут зафиксированы метели, отложение мокрого снега, ветер до 24 метров в секунду, а на Кузбассе — до 25-27 метров в секунду. Резкое похолодание также приведет к сильнейшей гололедице, пишет ТАСС.

Накануне Вильфанд рассказал, что морозы до 47 градусов прогнозируются в регионах европейской части России в ближайшие несколько дней. В Якутии, Магаданской области и на Чукотке при этом температура будет достигать минус 53 градусов.

Гидрометцентр Роман Вильфанд Погода
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Путешествуем ВМесте
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

С Рождеством Христовым!

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Падение ВВП, нефтяное эмбарго и кризис: что ждет российскую экономику в 2023 году

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Ушедший год был богат на события

Мария Насонова
Мария Насонова

Стараемся делать все идеально

Иван Кудря
Иван Кудря

Надо жить ярко, побеждать честно

Алексей Немерюк
Алексей Немерюк

Сюжет подсказала русская культура

Никита Миронов
Никита Миронов

Времена проходят, герои остаются

Все мнения
О проекте