Президент Бразилии ввел в столице режим ЧС до конца января

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Президент Бразилии Лула Да Силва объявил режим чрезвычайной ситуации в столице — городе Бразилиа — до конца января.

Причиной тому стали беспорядки, учиненные сторонниками экс-главы южноамериканского государства Жаира Болсонару, пишет ТАСС.

Накануне протестующие сподвижники бывшего президента страны захватили здание Национального конгресса в столице. Правоохранительные органы разгоняют протестующих перцовым газом, а также светошумовыми гранатами.

Луис Инасиу Лула да Силва победил на президентских выборах в конце октября прошлого года. По итогам подсчета 99,01 процента голосов он набрал 50,84 процента, у прежнего лидера Жаира Болсонару — 49,16 процента.

На выборах да Силва выступил кандидатом от социалистической «Партии трудящихся». До этого политик занимал пост бразильского лидера в период с 2003 по 2011 год. Что о нем известно и каких действий от него ожидать — в материале «Вечерней Москвы».